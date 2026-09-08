Kannauj News: सिटी में आज
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 11:54 PM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 11:54 PM IST
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आज का कार्यक्रम
तापमान
अधिकतम : 34.00
न्यूनतम : 27.00
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सूर्योदय: 05:52
सूर्यास्त: 06:23
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आज का पूर्वानुमान
आसमान में बादल छाए रहने व गरज के साथ बारिश की संभावना है।
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टीकाकरण
छिबरामऊ : नगर स्थित सभी एएनएम सेंटरों पर गर्भवती महिलाओं व बच्चों का टीकाकरण सुबह 10 बजे से।
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जलाभिषेक
छिबरामऊ : नगर स्थित मनशेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक सुबह 11 बजे से।
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श्रीमद् भागवत कथा
गुरसहायगंज : संतोषी माता मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथा दोपहर 01 बजे से।
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छठी महोत्सव
कन्नौज : शहर के होली मोहल्ले में छठी महोत्सव व सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 07 बजे से।
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भजन संध्या
कन्नौज : कन्नौज सिटी स्टेशन के पास कान्हा की छठी पर रात्रि जागरण भजन संध्या शाम 07:30 बजे से।
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व्हाट्सएप करें
9548521713
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आसमान में बादल छाए रहने व गरज के साथ बारिश की संभावना है।
टीकाकरण
छिबरामऊ : नगर स्थित सभी एएनएम सेंटरों पर गर्भवती महिलाओं व बच्चों का टीकाकरण सुबह 10 बजे से।
जलाभिषेक
छिबरामऊ : नगर स्थित मनशेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक सुबह 11 बजे से।
श्रीमद् भागवत कथा
गुरसहायगंज : संतोषी माता मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथा दोपहर 01 बजे से।
छठी महोत्सव
कन्नौज : शहर के होली मोहल्ले में छठी महोत्सव व सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 07 बजे से।
भजन संध्या
कन्नौज : कन्नौज सिटी स्टेशन के पास कान्हा की छठी पर रात्रि जागरण भजन संध्या शाम 07:30 बजे से।
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