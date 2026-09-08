Kannauj News: सिटी में आज

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तापमान

अधिकतम : 34.00

न्यूनतम : 27.00

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सूर्योदय: 05:52

सूर्यास्त: 06:23

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आज का पूर्वानुमान

आसमान में बादल छाए रहने व गरज के साथ बारिश की संभावना है।

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टीकाकरण

छिबरामऊ : नगर स्थित सभी एएनएम सेंटरों पर गर्भवती महिलाओं व बच्चों का टीकाकरण सुबह 10 बजे से।

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जलाभिषेक

छिबरामऊ : नगर स्थित मनशेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक सुबह 11 बजे से।

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श्रीमद् भागवत कथा

गुरसहायगंज : संतोषी माता मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथा दोपहर 01 बजे से।

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छठी महोत्सव

कन्नौज : शहर के होली मोहल्ले में छठी महोत्सव व सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 07 बजे से।

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भजन संध्या

कन्नौज : कन्नौज सिटी स्टेशन के पास कान्हा की छठी पर रात्रि जागरण भजन संध्या शाम 07:30 बजे से।

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आज का कार्यक्रम