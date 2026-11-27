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सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा, ओरछा से रवाना होकर पहुंची गोरा मछिया

Digvijay Singh

Updated Fri, 27 Nov 2026 10:08 PM IST Updated Fri, 27 Nov 2026 10:08 PM IST







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मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की अगुआई में निकाली जा रही सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा शुक्रवार को जनपद के गोरा मछिया गांव पहुंची। बुंदेलखंड में यात्रा की शुरुआत ओरछा के श्री रामराजा मंदिर से की। ... और पढ़ें

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