झांसी: 180 मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न पर चला रोड रोलर, इलाइट चौराहे पर नष्ट कराए अवैध उपकरण
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी Published by: Vijay Singh Pundir Updated Sun, 29 Nov 2026 02:01 PM IST
सार
झांसी पुलिस ने इलाइट चौराहे पर 180 मोडिफाइड साइलेंसर को रोड रोलर से कुचलवा दिया। मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न से निकलने वाली तेज और कर्कश आवाज से आम लोगों को परेशानी होती है।
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विस्तार
ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कार्रवाई करते हुए रविवार को यातायात पुलिस ने 180 मोडिफाइड साइलेंसर को रोड रोलर से कुचलवा दिया। इलाइट चौराहे पर सार्वजनिक रूप से इन उपकरणों का नष्ट कराया गया। मॉडिफाइड (पटाखा) साइलेंसर के साथ इसमें प्रेशर हॉर्न और तुरही शामिल थीं।
यातायात निदेशालय के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत विभिन्न वाहनों से उतरवाए गए इन उपकरणों को इलाइट चौराहे पर सड़क पर रखवाया गया। इसके बाद उन पर रोड रोलर चलवाकर नष्ट कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान क्षेत्राधिकारी यातायात रामवीर सिंह और प्रभारी निरीक्षक यातायात देवेंद्र कुमार शर्मा मौजूद रहे।
मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न से निकलने वाली तेज और कर्कश आवाज से आम लोगों को परेशानी होती है। खासकर बुजुर्गों, मरीजों और छात्र-छात्राओं को इससे दिक्कत होती है। ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई।
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शिव ट्रैफिक रामवीर सिंह ने बताया कि वाहनों में मानकों के विपरीत बदलाव करने और सड़कों पर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।
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यातायात निदेशालय के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत विभिन्न वाहनों से उतरवाए गए इन उपकरणों को इलाइट चौराहे पर सड़क पर रखवाया गया। इसके बाद उन पर रोड रोलर चलवाकर नष्ट कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान क्षेत्राधिकारी यातायात रामवीर सिंह और प्रभारी निरीक्षक यातायात देवेंद्र कुमार शर्मा मौजूद रहे।
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मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न से निकलने वाली तेज और कर्कश आवाज से आम लोगों को परेशानी होती है। खासकर बुजुर्गों, मरीजों और छात्र-छात्राओं को इससे दिक्कत होती है। ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई।
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शिव ट्रैफिक रामवीर सिंह ने बताया कि वाहनों में मानकों के विपरीत बदलाव करने और सड़कों पर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।