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यूपी: झांसी में एलपीजी सिलेंडर में विस्फोट, मेडिकल कॉलेज में 10 बच्चों समेत 19 भर्ती; कई गंभीर

दुष्यंत शर्मा

Updated Mon, 23 Nov 2026 12:25 AM IST Updated Mon, 23 Nov 2026 12:25 AM IST







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उरई के शांति नगर में एलपीजी सिलेंडर में आग लगने के बाद हुए विस्फोट में कुल 24 लोग झुलस गए। इनमें से गंभीर रूप से झुलसे 19 लोगों को झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। ... और पढ़ें

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