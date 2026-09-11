{"_id":"6aa3aa8527b95a76d0061d2e","slug":"video-youth-murdered-in-jaunpur-after-being-repeatedly-struck-with-rod-2026-09-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"जौनपुर में रॉड से ताबड़तोड़ वार कर युवक की हत्या","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जौनपुर जिले के लाइन बाजार थाना क्षेत्र के रामदयालगंज बाजार में शुक्रवार सुबह 22 वर्षीय विशाल यादव की रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद बाजार में तनाव फैल गया। आक्रोशित परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जौनपुर-मड़ियाहूं मार्ग पर जाम लगा दिया। इससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी सिटी आयुष चौधरी और एसपी ग्रामीण आतिश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। तनाव को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स और बीएससी स्मार्ट की टीम को तैनात किया गया है।

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