आठ सूत्रीय मांगों के समर्थन में लेखपालों ने किया धरना प्रदर्शन, VIDEO

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तहसील परिसर में शनिवार को लेखपालों ने संघ जे अध्यक्ष गजेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आठ सूत्रीय मांगों के समर्थन में धरना कर प्रदर्शन किया। लेखपालों ने कहा कि वेतन विसंगति, पदोन्नति, अतिरिक्त कार्य, छुट्टी में भी काम करने आदि से सम्बन्धित मांगों के समर्थन में लंबे समय प्रदर्शन किया जा रहा है। लोगों ने आगाह किया है कि हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो कार्य बहिष्कार किया जाएगा।

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