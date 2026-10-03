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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   Lekhpal Association stages protest at Tehsil over various issues

समस्याओं को लेकर लेखपाल संघ का तहसील में धरना, VIDEO

Sat, 03 Oct 2026 11:57 PM IST
अभिनव कुमार
Abhinav Kumar अभिनव कुमार
Updated Sat, 03 Oct 2026 11:57 PM IST
Lekhpal Association stages protest at Tehsil over various issues
मछलीशहर तहसील परिसर में लेखपाल संघ के सदस्य अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर धरने पर बैठे। संगठन के अध्यक्ष जगवीर गौतम ने बताया कि कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मांगों पर अधिकारियों की ओर से जल्द सकारात्मक पहल नहीं होने पर आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा।
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