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शेरवा स्थित पावन धाम हनुमानगढ़ी में नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। यहां श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है। धाम के सामने लगी हाईमास्ट लाइट लंबे समय से निष्क्रिय है। इससे शाम के समय परिसर के आसपास अंधेरा रहता है। स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से लाइट की मरम्मत कराने की मांग की है।

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