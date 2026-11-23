जौनपुर: पड़ोसी के हमले में घायल शख्स की इलाज के दौरान हुई मौत, लाठी-डंडों से किया था घायल
अमर उजाला नेटवर्क, जौनपुर। Published by: Pragati Chand Updated Mon, 23 Nov 2026 10:29 AM IST
सार
जौनपुर जिले में पड़ोसी के हमले में घायल शख्स ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। आरोप है कि खेत देखने के लिए गए शख्स की पड़ोसी के किसी बात पर बहस हुई। इसी दौरान पड़ोसी ने हमला कर दिया।
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विस्तार
जौनपुर जिले के बदलापुर कोतवाली क्षेत्र के खालिसपुर गांव में रविवार रात पड़ोसी के हमले में गंभीर रूप से घायल युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई।
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क्या है पूरा मामला
गांव निवासी अवधेश पाठक (30) रविवार रात करीब 10 बजे अपना खेत देखने गया था। आरोप है कि वहां किसी बात को लेकर पड़ोसी से विवाद हो गया। इस दौरान पड़ोसी ने उस पर लाठी-डंडे से हमला कर दिया। सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी हालत बिगड़ गई। परिजन उसे आनन-फानन सीएचसी ले गए, जहां से चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान अवधेश ने दम तोड़ दिया।
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थानाध्यक्ष फूलचंद पांडेय ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अभी तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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