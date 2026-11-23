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जौनपुर: पड़ोसी से विवाद के बाद युवक पर हमला, अस्पताल में तोड़ा दम
जौनपुर के बदलापुर कोतवाली क्षेत्र के खालिसपुर गांव में रविवार रात खेत देखने गए 30 वर्षीय युवक अवधेश पाठक पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया गया। सिर में गंभीर चोट लगने से घायल युवक की उपचार के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई।
गांव निवासी अवधेश पाठक रविवार रात करीब 10 बजे अपना खेत देखने गए थे। आरोप है कि वहां किसी बात को लेकर उनका पड़ोसी से विवाद हो गया। इसके बाद पड़ोसी ने उन पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। सिर में गंभीर चोट लगने से उनकी हालत बिगड़ गई।
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