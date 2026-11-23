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सायरन बजते ही दो मिनट में छाया अंधेरा, ड्रोन हमले से बचाव का अभ्यास; VIDEO
जौनपुर पुलिस लाइन में रविवार को नागरिक सुरक्षा विभाग की ओर से ब्लैकआउट मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इसमें हवाई हमले जैसी आपातकालीन परिस्थितियों में नागरिकों की सुरक्षा, बचाव और राहत कार्यों की तैयारियों का अभ्यास किया गया। ड्रिल में ड्रोन को निष्प्रभावी करने, आग बुझाने और घायलों को सुरक्षित निकालने की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया गया।
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