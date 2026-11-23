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सायरन बजते ही दो मिनट में छाया अंधेरा, ड्रोन हमले से बचाव का अभ्यास; VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Mon, 23 Nov 2026 08:51 PM IST Updated Mon, 23 Nov 2026 08:51 PM IST







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जौनपुर पुलिस लाइन में रविवार को नागरिक सुरक्षा विभाग की ओर से ब्लैकआउट मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इसमें हवाई हमले जैसी आपातकालीन परिस्थितियों में नागरिकों की सुरक्षा, बचाव और राहत कार्यों की तैयारियों का अभ्यास किया गया। ड्रिल में ड्रोन को निष्प्रभावी करने, आग बुझाने और घायलों को सुरक्षित निकालने की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया गया। ... और पढ़ें

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