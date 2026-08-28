{"_id":"6a910db6d447257eb3082406","slug":"video-handpump-reduced-to-scrap-members-of-musahar-community-left-longing-for-water-2026-08-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"कबाड़ में तब्दील हुआ हैंडपंप, पानी के लिए तरसे मुसहर समाज के लोग; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मछलीशहर ब्लाक के ग्राम पंचायत रामगढ़ की बनवासी बस्ती में सात परिवारों के लगभग 30 लोग निवास करते हैं। बस्ती में लगा हैंडपंप लंबे समय से तकनीकी खराबी के चलते पूरी तरह ठप पड़ा है। हैंडपंप की बदहाल स्थिति को देखकर साफ पता चलता है कि यह पूरी तरह कबाड़ में तब्दील हो चुका है। इसके चलते बस्ती के लोगों को बूंद-बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। दैनिक जरूरतों और पीने के पानी के लिए ग्रामीणों को करीब आधा किलोमीटर दूर जाकर पानी ढोकर लाना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आवास मिलने के बावजूद उचित रखरखाव और प्रशासनिक अनदेखी के कारण मकान समय से पहले ही जर्जर हो रहे हैं। वहीं पानी जैसी मूलभूत जरूरत के लिए भी बस्ती के लोगों को रोज संघर्ष करना पड़ रहा है। पीड़ित ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन और ग्राम प्रधान से खराब पड़े हैंडपंप को अविलंब रिबोर अथवा दुरुस्त कराने की मांग की है, ताकि लोगों को इस भीषण समस्या से राहत मिल सके।

... और पढ़ें