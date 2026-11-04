{"_id":"6aeac6813a4dbe7d0d076313","slug":"video-jalaun-truck-loaded-with-bricks-stuck-on-bridge-on-bundelkhand-expressway-driver-dies-after-it-catches-fire-2026-11-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"जालौन: बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर ईंटों से लदा ट्रक पुल में फंसा, आग लगने से चालक की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जालौन: बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर ईंटों से लदा ट्रक पुल में फंसा, आग लगने से चालक की मौत
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर जालौन जिले के छिरिया मलकपुरा चौकी अंतर्गत सहाव गांव (किलोमीटर 209) के पास बुधवार तड़के एक दर्दनाक हादसा हो गया। औरैया से चित्रकूट की ओर जा रहा ईंटों से लदा एक अनियंत्रित ट्रक पुल के संकरे हिस्से में 100 से 150 मीटर तक घिसटने के बाद फंस गया। हादसे के दौरान भीषण आग लग जाने से ट्रक पूरी तरह जलकर राख हो गया और चालक की मौके पर ही जिंदा जलकर खौफनाक मौत हो गई। शव और ट्रक की नंबर प्लेट बुरी तरह जल जाने के कारण मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस व दमकल की गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और जांच शुरू कर दी है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।