{"_id":"6aeac6813a4dbe7d0d076313","slug":"video-jalaun-truck-loaded-with-bricks-stuck-on-bridge-on-bundelkhand-expressway-driver-dies-after-it-catches-fire-2026-11-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"जालौन: बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर ईंटों से लदा ट्रक पुल में फंसा, आग लगने से चालक की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर जालौन जिले के छिरिया मलकपुरा चौकी अंतर्गत सहाव गांव (किलोमीटर 209) के पास बुधवार तड़के एक दर्दनाक हादसा हो गया। औरैया से चित्रकूट की ओर जा रहा ईंटों से लदा एक अनियंत्रित ट्रक पुल के संकरे हिस्से में 100 से 150 मीटर तक घिसटने के बाद फंस गया। हादसे के दौरान भीषण आग लग जाने से ट्रक पूरी तरह जलकर राख हो गया और चालक की मौके पर ही जिंदा जलकर खौफनाक मौत हो गई। शव और ट्रक की नंबर प्लेट बुरी तरह जल जाने के कारण मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस व दमकल की गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और जांच शुरू कर दी है।

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