Jalaun News: उमड़ी भीड़, अतिरिक्त बसें और स्पेशल ट्रेनें भी पड़ीं कम

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ट्रेनों में सीट पाने के लिए यात्रियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कई ट्रेनों में जगह नहीं मिलने के कारण यात्रियों को खड़े होकर सफर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं, भीड़ के बीच यात्रियों की सुरक्षा और उन्हें सुरक्षित तरीके से ट्रेन में चढ़ाने की जिम्मेदारी रेलवे सुरक्षा बल के साथ स्काउट-गाइड के सदस्यों ने संभाली।त्योहारों के दौरान उरई समेत झांसी मंडल के झांसी, ललितपुर, बांदा सहित प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे की ओर से सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण, यात्रियों को सुरक्षित तरीके से ट्रेनों में चढ़ाने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा बल के साथ स्काउट-गाइड के सदस्यों को भी लगाया गया है।उरई रेलवे स्टेशन पर स्काउट-गाइड सदस्य यात्रियों की मदद में जुटे हैं। ग्रुप स्काउट लीडर विजय कुमार के नेतृत्व में सदस्य रेलवे सुरक्षा बल के साथ मिलकर ट्रेनों में यात्रियों को व्यवस्थित ढंग से बैठाने और उन्हें सुरक्षित रवाना करने का काम कर रहे हैं। इस कार्य में रामशंकर यादव, निलेश गुप्ता, अवधेश कुमार, दीपक गुप्ता, गिरजाशंकर, ज्ञान बहादुर, शक्ति यादव, सुमित, सुधीर सहित अन्य स्काउट-गाइड सदस्य सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।अतिरिक्त इंतजाम के बावजूद परेशानीत्योहारों पर यात्रियों की बढ़ती संख्या ने परिवहन व्यवस्था के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। अतिरिक्त बसों और स्पेशल ट्रेनों के संचालन के बावजूद यात्रियों को पर्याप्त जगह नहीं मिल पा रही है। सबसे अधिक परेशानी उन यात्रियों को उठानी पड़ रही है, जिन्हें परिवार के साथ लंबी दूरी की यात्रा करनी है। ट्रेनों में आरक्षित और सामान्य दोनों श्रेणियों में भीड़ का दबाव बना हुआ है। ऐसे में रेलवे की ओर से किए जा रहे सुरक्षा इंतजाम यात्रियों के लिए राहत जरूर दे रहे हैं, लेकिन अतिरिक्त परिवहन क्षमता बढ़ाने की जरूरत भी महसूस हो रही है।