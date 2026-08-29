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शाहजमाल में जलभराव से निजात दिलाने को अलीगढ़ मेयर-नगर आयुक्त के प्रयास तेज
अलीगढ़ महापौर प्रशांत सिंघल और नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा शाहजमाल ईदगाह क्षेत्र को जलभराव से मुक्ति दिलाने में जुटे हैं। गुरुवार को ईदगाह ड्रेनेज पम्पिंग स्टेशन पर 95.50 लाख रुपये की लागत से 1010 केवीए क्षमता का नया जनरेटर स्थापित किया गया। महापौर और नगर आयुक्त ने इसका लोकार्पण किया। यह जनरेटर बिजली जाने पर भी सभी पंप सेट चलाएगा। इससे खैर रोड, शाहजमाल और आसपास के क्षेत्रों में जल निकासी प्रभावी होगी। अगले 10 दिनों में शाहजमाल पम्पिंग स्टेशन पर 1 करोड़ 20 लाख रुपये की लागत से राइजिंग मैन डाली जाएगी। इससे जल निकासी क्षमता तीन गुना बढ़ जाएगी। 16 करोड़ रुपये की लागत से चरकवालान सीवर पम्पिंग स्टेशन भी जल्द तैयार होगा। यह जल निकासी 11 गुना अधिक करेगा। इन परियोजनाओं से 2 से 3 लाख की आबादी को स्थायी समाधान मिलेगा।
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