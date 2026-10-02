सिकंदराराऊ के एटा हाईवे पर केंटर की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत

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सिकंदराराऊ के एटा हाईवे पर ग्राम उमरावपुर के पास शुक्रवार सुबह करीब दस बजे तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार कुमकुम (20) की पहिये के नीचे आने से मौके पर ही मौत हो गई। बाइक चला रहे उसके जेठ गौरव निवासी गांव जिस्मी, कोतवाली देहात, एटा घायल हो गए। गौरव के हेलमेट पहने होने से उन्हें गंभीर चोट नहीं आई। कुमकुम की गोद में बैठी उसकी ढाई वर्षीय बेटी काव्या बाल-बाल बच गई।

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