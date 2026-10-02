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सादाबाद डबल मर्डर: हत्या का मुख्य आरोपी गौरव गिरफ्तार, लूट का सामान बरामद, तीन पहले ही भेजे जा चुके हैं जेल

Fri, 02 Oct 2026 04:41 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Fri, 02 Oct 2026 04:41 PM IST
सार

26/27 सितंबर की रात को मोहल्ला इस्लामनगर में शमसुद्दीन और समीना की उनके मकान की पहली मंजिल पर हत्या की गई थी। हत्या धारदार और नुकीले हथियारों से की गई थी। मामले में मृतक की दूसरी पत्नी सीमा और दो अन्य को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

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Sadabad double murder main accused arrested
हत्या का मुख्य आरोपी गौरव सिकरवार गिरफ्तार - फोटो : पुलिस

विस्तार
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सादाबाद में पूर्व सैन्य कर्मी शमसुद्दीन और उनकी पहली पत्नी समीना उर्फ सद्दो की सनसनीखेज हत्या का मुख्य आरोपी गौरव सिकरवार गिरफ्तार हो गया है। एसओजी और थाना सादाबाद पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में उसे पकड़ा गया। पुलिस ने उसके कब्जे से तीन मोबाइल फोन, पीली धातु के आभूषण और छह हजार रुपये बरामद किए हैं। घटना में शामिल दो अभियुक्तों व एक अभियुक्ता को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।  

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26/27 सितंबर की रात को मोहल्ला इस्लामनगर में शमसुद्दीन और समीना की उनके मकान की पहली मंजिल पर हत्या की गई थी। हत्या धारदार और नुकीले हथियारों से की गई थी। वारदात के दौरान घर की अलमारी और बक्सों को खंगालकर आभूषण, नकदी और एक घड़ी भी लूट ली गई थी। मृतक के भाई शेर मोहम्मद की तहरीर पर 27 सितंबर को अज्ञात के खिलाफ अभियोग पंजीकृत हुआ। एसओजी, सर्विलांस टीम और थाना पुलिस की सात टीमें गठित की गईं। 
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पूर्व में तीन आरोपी गिरफ्तार
30 सितंबर को एसओजी टीम और सादाबाद पुलिस ने दो अभियुक्तों और एक अभियुक्ता को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान मुख्य सूत्रधार गौरव सिकरवार का नाम सामने आया। गौरव सिकरवार पुत्र लाल सिंह सिकरवार आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र का निवासी है।
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मुख्य आरोपी पर इनाम घोषित
पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा ने घटना में शामिल आरोपियों पर इनाम घोषित किया था। 30 सितंबर को प्रत्येक आरोपी पर 25,000 रुपये का इनाम रखा गया। 25,000 रुपये का इनामी मुख्य आरोपी गौरव सिकरवार को 2 अक्तूबर को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी थाना क्षेत्रान्तर्गत सरौठ बम्बा से हुई।
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