सिकंदराराऊ सड़क हादसा: खराब ट्रक से भिड़ी एंबुलेंस, चालक की मौत, परिचालक घायल

सिकंदराराऊ क्षेत्र अंतर्गत बृहस्पतिवार की रात्रि 10:30 बजे कासगंज रोड पर एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई। गांव खेमगड़ी के पास गिट्टी लदे खराब ट्रक में पीछे से एक एंबुलेंस जा भिड़ी। इस हादसे में एंबुलेंस चालक रोशन लाल की जान चली गई, जबकि परिचालक राजेश गंभीर रूप से घायल हो गए।

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कासगंज निवासी रोशन लाल (40 वर्ष) प्राइवेट एंबुलेंस चलाते थे। वह मरीजों को कासगंज से बाहर लाने-ले जाने का काम करते थे। बृहस्पतिवार रात वह एक मरीज को पहुंचाकर एंबुलेंस लेकर वापस कासगंज लौट रहे थे। गांव खेमगड़ी के पास राजस्थान का एक ट्रक दो दिन से खड़ा था। इस ट्रक का इंजन सीज हो गया था और वह गिट्टी से लदा हुआ था। अज्ञात कारणों से एंबुलेंस ट्रक में पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि एंबुलेंस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। रोशन लाल को गंभीर चोटें आईं।अगसोली पुलिस चौकी प्रभारी धर्मेंद्र कुमार तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायल रोशन लाल को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। इलाज के दौरान रोशन लाल की मौत हो गई। एंबुलेंस में बैठे परिचालक राजेश पुत्र राजपाल निवासी त्रिलोकपुर भी घायल हो गए। उनका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है।यह दुर्घटना कासगंज रोड पर हुई, जहां खराब ट्रक दो दिन से खड़ा था। ट्रक का इंजन खराब होने के कारण वह सड़क किनारे रुका हुआ था। एंबुलेंस चालक रोशन लाल मरीज को पहुंचाकर वापस लौट रहे थे। दुर्घटना के कारणों की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है।