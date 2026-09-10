{"_id":"6aa2921e412968cbaf075394","slug":"video-sahapauu-ka-tamasa-ma-sarakara-bhama-sa-avathha-kabja-hata-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"सहपऊ के तामसी में सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सहपऊ के गांव तामसी में बुधवार को नायब तहसीलदार प्रतीक्षा कटारा के नेतृत्व में सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाया गया। दो व्यक्तियों ने नवीन परती और हरिजन आबादी पर कब्जा कर पशुओं के लिए टीनशेड बनाया था। जय किशोर की शिकायत पर उपजिलाधिकारी ने जांच कराई। तहसीलदार सोनू बघेल ने शिकायत सही पाई और कब्जा करने वालों को दो दिन का समय दिया। समय पूरा होने पर राजस्व टीम और पुलिस ने जेसीबी से अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया। उपजिलाधिकारी ऋतु सिरोही ने कार्रवाई की पुष्टि की।

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