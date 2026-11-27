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यदि किसी लाभार्थी से पीएम आवास योजना के तहत आवास आवेदन को कागज बनवाने के लिए दो-ढ़ाई हजार रुपये लिए गए हैं, तो वह करप्शन की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि कागज पूरे कराने होते हैं। दो-ढ़ाई हजार रुपये कोई करप्शन नहीं होता है। यह विवादित बयान बाल विकास एवं पोषण मंत्री बेवीरानी मौर्य ने हाथरस के मौहल्ला रमनपुर में जन चौपाल के बाद पत्रकारों से वार्ता के दौरान दिया।

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