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मेंडू के गांव ऐंहन में श्मशान घाट के लिए चल रहा अनशन खत्म

Chaman Kumar Sharma

Updated Sun, 18 Oct 2026 06:20 PM IST Updated Sun, 18 Oct 2026 06:20 PM IST







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मेंडू के गांव ऐंहन में श्मशान घाट का निर्माण नहीं होने से नाराज करणी सेना के जिलाध्क्ष राजा ठाकुर व ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन अनशन चल रहा था। एडीओ पंचयात कृष्णकांत गौतम ने अनशन खत्म करा दिया। ... और पढ़ें

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