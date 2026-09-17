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हाथरस दाऊजी महाराज मेला में कुश्ती के लिए औषधीय अखाड़ा तैयार

Chaman Kumar Sharma

Updated Thu, 17 Sep 2026 03:15 PM IST Updated Thu, 17 Sep 2026 03:15 PM IST







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हाथरस में दाऊजी महाराज के मेले में कुश्ती के लिए औषधीय अखाड़ा तैयार किया गया है। अखाड़े की मिट्टी में फिटकरी, हल्दी और सरसों का तेल मिलाया है। देशभर से आने वाले पहलवान इसी अखाड़े में दांव-पेच आजमाएंगे। ... और पढ़ें

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