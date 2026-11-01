{"_id":"6ae7259cf95909d4600a3598","slug":"video-hatharasa-ma-lga-maga-vathhaka-sahayata-eva-sava-shavara-2026-11-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"हाथरस में लगा मेगा विधिक सहायता एवं सेवा शिविर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हाथरस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने दाऊजी महाराज मेला पंडाल में मेगा विधिक सहायता एवं सेवा शिविर का आयोजन किया। इसकी अध्यक्षता जिला न्यायाधीश विनय कुमार तृतीय ने की। जिलाधिकारी सत्य प्रकाश पटेल और पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित किया गया। छात्राओं ने सरस्वती वंदना और नशा मुक्ति पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए। सचिव अनु चौधरी ने शिविर की रूपरेखा बताई। विभिन्न विभागों ने पात्र लाभार्थियों को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के 600 स्वयं सहायता समूहों को सीआईएफआरएफ स्टार्टअप के अंतर्गत 9.61 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई। आयुष्मान कार्ड और कृषि योजनाओं के प्रमाण पत्र भी वितरित हुए।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।