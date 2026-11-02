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Hathras News: ट्रांसफॉर्मर क्षतिग्रस्त कर अवर अभियंता को धमका

Mon, 02 Nov 2026 02:41 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:41 AM IST
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Damaged transformer and threatened the junior engineer
हसायन में ट्रांसफार्मर में रिसाव के बाद मौके पर पहुंची तकनीकी टीम। - फोटो : samvad
हाईटेंशन लाइन पर लोहे का तार फेंककर 10 एमवीए का ट्रांसफॉर्मर क्षतिग्रस्त करने के आरोपी पर अवर अभियंता से गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। अवर अभियंता मोहम्मद इकरार ने भुल्ला नाम के युवक के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है।
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अवर अभियंता के अनुसार, शनिवार रात करीब नौ बजे युवक ने 33 हजार केवी की लाइन पर लोहे का तार फेंक दिया। इससे स्पार्किंग होने के साथ ट्रांसफॉर्मर का तेल रिसने लगा। रविवार सुबह छह बजे से दोपहर 12 बजे तक बिजली आपूर्ति ठप रही। मरम्मत और तेल भरवाने के बाद आपूर्ति बहाल हो सकी। कोतवाली प्रभारी मनीष चिकारा ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है।
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