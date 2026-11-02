Hathras News: ट्रांसफॉर्मर क्षतिग्रस्त कर अवर अभियंता को धमका

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अवर अभियंता के अनुसार, शनिवार रात करीब नौ बजे युवक ने 33 हजार केवी की लाइन पर लोहे का तार फेंक दिया। इससे स्पार्किंग होने के साथ ट्रांसफॉर्मर का तेल रिसने लगा। रविवार सुबह छह बजे से दोपहर 12 बजे तक बिजली आपूर्ति ठप रही। मरम्मत और तेल भरवाने के बाद आपूर्ति बहाल हो सकी। कोतवाली प्रभारी मनीष चिकारा ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है।

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हाईटेंशन लाइन पर लोहे का तार फेंककर 10 एमवीए का ट्रांसफॉर्मर क्षतिग्रस्त करने के आरोपी पर अवर अभियंता से गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। अवर अभियंता मोहम्मद इकरार ने भुल्ला नाम के युवक के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है।