Hathras News: गैंगस्टर एक्ट के नौ साल पुराने मामले में पांच साल की सजा

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सिकंदराराऊ कोतवाली पुलिस ने 2017 में नौरंगाबाद पश्चिमी, सिकंदराराऊ निवासी धीरज पाठक के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की थी। अभियोग की विवेचना करते हुए आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया। लंबित मामलों की पैरवी करने के क्रम में पुलिस विभाग के ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत इस मामले की भी पैरवी की गई। अभियोजन शाखा भी केस में सक्रिय हुई। शनिवार को न्यायालय ने पत्रावलियों पर मौजूद सबूत व गवाहों के आधार पर अभियुक्त धीरज पाठक को दोषी ठहराया तथा सजा सुनाई।

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एडीजे कोर्ट चतुर्थ ने गैंगस्टर एक्ट के नौ साल पुराने मामले में अभियुक्त को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।