हाथरस में किसान नेता के घर फायरिंग के चार आरोपी मुठभेड़ में दबोचे

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हाथरस जंक्शन क्षेत्र के नगला इमलिया में फायरिंग की घटना हुई थी। इस मामले में आरोपी अरविंद को पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से घायल कर गिरफ्तार किया गया। एसओजी टीम और थाना हाथरस जंक्शन पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में उसके तीन अन्य साथी उमेश, दिनेश उर्फ दिन्ना और संजय भी पकड़े गए हैं।

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