हाथरस डीएम-एसपी ने अस्पताल का किया निरीक्षण, पुलिस ने बच्चे के लिए किया रक्तदान

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12 सितंबर को हाथरस डीएम अतुल वत्स और एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने जिला अस्पताल बागला का निरीक्षण किया। एक एनीमिया पीड़ित बच्चे को तत्काल B+ रक्त की जरूरत पड़ी। पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा के निर्देश पर आरक्षी भीषम सिंह और आरक्षी यशोवर्धन आगे आए। दोनों पुलिसकर्मियों ने जिला अस्पताल में रक्तदान किया। इससे बच्चे को समय पर आवश्यक रक्त मिल सका।

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