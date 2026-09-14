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चंदपा में लापता बच्ची मिली, पुलिस ने 250 सीसीटीवी खंगाले

Mon, 14 Sep 2026 05:12 PM IST
Chaman Kumar Sharma
Chaman Kumar Sharma Chaman Kumar Sharma
Updated Mon, 14 Sep 2026 05:12 PM IST
चंदपा में लापता बच्ची मिली, पुलिस ने 250 सीसीटीवी खंगाले
चंदपा के खेड़ा परसौली के बबलू ने 10 सितंबर को बच्ची के गायब होने की तहरीर दी। थाना चंदपा में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने सर्विलांस दल की मदद से करीब 250 सीसीटीवी खंगाले। 14 सितंबर को लापता बच्ची बरामद हुई। इस मामले में विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्राधिकारी सादाबाद ने जानकारी दी।
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