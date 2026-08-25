हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा, अर्टिगा कार पलटने से चालक की मौत

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हरदोई जिले के बिलग्राम थाना क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह एक तेज रफ्तार अर्टिगा कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में चालक की मौके पर मौत हो गई, जबकि तेलंगाना के जनगांव जिले से प्रयागराज होते हुए दिल्ली जा रहे एक ही परिवार के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्राथमिक जांच में चालक को झपकी आना हादसे का कारण बताया जा रहा है।

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