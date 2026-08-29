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Hardoi News: रक्षाबंधन पर मायके से लौटी नवविवाहिता ने फांसी लगाकर दी जान

Sat, 29 Aug 2026 10:48 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 10:48 PM IST
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Newlywed woman who returned from her parents' home after Raksha Bandhan dies by hanging.
हरदोई। सुरसा थाना क्षेत्र में रक्षाबंधन पर मायके से पति के साथ ससुराल लौटने के बाद नवविवाहिता ने कमरे में फंदा लगा लिया। पति-पत्नी के बीच हुई कहासुनी के बाद देर रात तक मायके से आए भाई की मौजूदगी में दोनों के बीच सुलह होती रही। भाई के वापस जाने के कुछ देर बाद ही महिला ने आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया है। वहीं, मायके वालों ने महिला की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है।
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सुरसा थाना क्षेत्र के तुर्तीपुर के मजरा भुखराई निवासी अनूप की शादी इसी वर्ष 20 फरवरी को टड़ियावां थाना क्षेत्र के अहिरोरी गांव निवासी रमेश चंद्र की पुत्री विभा (20) के साथ हुई थी। पति अनूप ने बताया कि विभा शुक्रवार को रक्षाबंधन के मौके पर उसके साथ मायके गई थी। देर शाम दोनों वापस घर लौटे। इसके बाद दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। विभा का भाई अजय भी उसे छोड़ने के लिए साथ आया था और दोनों के विवाद को सुलझाने का प्रयास किया।
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इसके बाद अजय वापस चला गया। भाई के जाने के बाद रात करीब साढ़े नौ बजे विभा ने साड़ी से फंदा लगा लिया। विभा की मां फूलमती ने आरोप लगाया कि ससुराल वाले एक लाख रुपये नगद और सोने की चेन की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर प्रताड़ित कर हत्या की गई और शव फंदे से लटका दिया गया। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थानाध्यक्ष विश्वास शर्मा ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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