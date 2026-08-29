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Hardoi News: पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गलियां, बरसात में दे रहीं दर्द

Sat, 29 Aug 2026 10:47 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 10:47 PM IST
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Streets dug up for pipeline laying are causing trouble during the rains.
फोटो 17: गांव में खोदी गई गलियों को कुछ इस तरह से बनाया गया है। संवाद
हरदोई। नल से जल पहुंचाने के लिए गांवों में बिछाई जा रही पाइपलाइन ग्रामीणों के लिए बरसात में परेशानी का कारण बन गई है। पाइपलाइन डालने के लिए गांवों की गलियां और सड़कें खोद दी गईं लेकिन उन्हें मानक अनुरूप दुरुस्त नहीं कराया गया।
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जल जीवन मिशन ग्रामीण में पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़कों और गलियों को खोदने के बाद उसी स्थिति में बनाए जाने की व्यवस्था दी गई है। निविदा की शर्तों के अनुसार काम करने वाली फर्म को सड़क को उसी स्थिति में बनाकर देना है जैसी काम शुरू होने से पहले थी। बावजूद इसके कई स्थानों पर सड़क की स्थिति पहले जैसी नहीं हो सकी और तो और सड़क को पुरानी स्थिति में बनवाए जाने के स्थान पर फर्म ने खोदे गए स्थान पर सीमेंटेड पटरे डलवा दिए हैं। इससे दो पहिया और चार पहिया वाहनों को निकलने में हादसों की आशंका बनी रहती है।
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घरों में कनेक्शन के नाम पर भी मनमानी
ग्रामीण क्षेत्रों के घरों में जलापूर्ति के लिए दिए जाने वाले कनेक्शन के लिए भी मानक तय हैं लेकिन फर्म और काम करा रहे फर्म के जिम्मेदार इसमें भी मनमानी कर रहे हैं। कहीं पर पतले पाइप से कनेक्शन दिए गए हैं कहीं पर अनदेखी करते हुए मनमाने ढंग से पाइप निकाल दिए गए।
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गांव में गलियों में पहले खड़ंजा लगा था, सड़क और गलियों में आवागमन में आसानी रहती थी। अब सीमेंट के पटरे डलवाकर बीच में सड़क को ऊंचा कर दिया गया है। इससे परेशानी होती है।
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गांव में सड़क और गलियों को खोदने के बाद दोबारा से दुरुस्त न किए जाने से आसपास की भी सड़क और गली धंस जा रही हैं। इससे बरसात में जलभराव हो जाता है और हादसों की आशंका रहती है।

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गांवों में गलियों और सड़कों को पाइपलाइन बिछवाए जाने के लिए खोदे जाने के बाद फिर से वैसे ही बनवाए जाने की जिम्मेदारी संबंधित फर्म की है। इसमें यदि मनमानी हो रही है तो इसकी जांच कराकर इसे दुरुस्त कराया जाएगा। -मनीष गंगवार, अधिशासी अभियंता, जल निगम ग्रामीण

फोटो 17: गांव में खोदी गई गलियों को कुछ इस तरह से बनाया गया है। संवाद

फोटो 17: गांव में खोदी गई गलियों को कुछ इस तरह से बनाया गया है। संवाद

फोटो 17: गांव में खोदी गई गलियों को कुछ इस तरह से बनाया गया है। संवाद

फोटो 17: गांव में खोदी गई गलियों को कुछ इस तरह से बनाया गया है। संवाद

फोटो 17: गांव में खोदी गई गलियों को कुछ इस तरह से बनाया गया है। संवाद

फोटो 17: गांव में खोदी गई गलियों को कुछ इस तरह से बनाया गया है। संवाद

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