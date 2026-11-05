{"_id":"6aec216244daddf8d303f711","slug":"video-major-fire-at-an-ncc-company-warehouse-under-the-jal-jeevan-mission-in-hardoi-2026-11-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"हरदोई में जल जीवन मिशन की एनसीसी कंपनी गोदाम में भीषण आग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हरदोई में जल जीवन मिशन की एनसीसी कंपनी गोदाम में भीषण आग
हरदोई जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बिलग्राम रोड पर जल जीवन मिशन का काम करा रही एनसीसी कंपनी के गोदाम में बृहस्पतिवार तड़के अचानक भीषण आग लग गई। प्लास्टिक पाइप और अन्य निर्माण सामग्री होने के कारण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की छह गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी महेश प्रताप के अनुसार, आग से बड़े पैमाने पर प्लास्टिक पाइप व सामग्री जली है; नुकसान का सटीक आकलन जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।