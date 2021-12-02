Hardoi News: बैटरी वाली झालरों से रोशन होगा रोशनी का त्योहार

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बाजार में 45 से अधिक प्रकार की झालरें उपलब्ध हैं। एलईडी झालरें 10 से 90 मीटर तक की लंबाई में मिलती हैं। ग्राहक 40 मीटर लंबी आठ एमएम की एलईडी बल्ब की झालर खूब पसंद कर रहे हैं। इनकी कीमत 140 रुपये से शुरू होकर 200 रुपये तक है। पारंपरिक पट्टे वाली झालर के स्थान पर मोटी एलईडी की लड़ी भी आई है। इसकी कीमत 400 रुपये से शुरू हो रही है।झालरों के थोक व्यापारी खुशबूद्दीन ने बताया कि बैटरी से जलने वाली झालरें लोगों को बहुत लुभा रही हैं। इन्हें छोटे कमरों, मंदिरों और दरवाजों के आसपास लगाने में सुविधा रहती है। बिजली की तारों के बिना इनका इस्तेमाल आसान है। बिजली से चलने वाली झालरों में भी कई बनावट मौजूद हैं। कुछ झालरों में एक से अधिक रंगों की रोशनी के साथ चमकने की सुविधा भी है।रिमोट से चलेगी एलईडी, बदलेगी रंग और डिजाइनबाजार में कई तरह की एलईडी लाइट उपलब्ध हैं। इनमें रिमोट से संचालित होने वाली रंग-बिरंगी एलईडी लाइट लोगों को आकर्षित कर रही है। इसकी खासियत है कि इसे रिमोट की मदद से आसानी से जलाया और बुझाया जा सकता है। साथ ही, जरूरत के अनुसार लाइट के रंग बदलने और अलग-अलग डिजाइन दिखाने की सुविधा भी मिलती है। इससे एक ही लाइट में कई रंगों का आनंद लिया जा सकता है। बाजार में इसकी कीमत 150 रुपये से शुरू हो रही है।फोटो- 35- व्यापारी सुधीर मिश्रा। संवादइस बार ग्राहकों की मांग पर दिल्ली व आसपास के अन्य शहरों से झालरें लाए हैं। झालरों की कीमत 40 रुपये से लेकर 350 रुपये तक हैं। इनमें कई प्रकार की डिजाइन और आकर्षक बनावट लोगों को खूब पसंद आ रही है। जैल वायर झालर भी खूब बिक रही है।-सुधीर मिश्रा, व्यापारीफोटो- 36- व्यापारी खुशबुद्दीन। संवाददिवाली पर बिक्री के लिए छोटे बल्बों की झालरों से लेकर उच्चतम क्वालिटी की रिमोट से चलने वाली मल्टी कलर झालरें भी मंगवाई गई है। डिजिटल झरना, मल्टी कलर ट्यूब रनिंग झालर जबकि एलईडी लाइट की सबसे ज्यादा डिमांड है।-खुशबुद्दीन, थोक व्यापारी