Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   The festival of lights will be illuminated by battery-operated string lights.

Hardoi News: बैटरी वाली झालरों से रोशन होगा रोशनी का त्योहार

Sat, 07 Nov 2026 12:32 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 12:32 AM IST
विज्ञापन
The festival of lights will be illuminated by battery-operated string lights.
हरदोई। दिवाली के लिए बाजार में विभिन्न प्रकार की विद्युत झालरें सज गई हैं। इस बार बिजली की पारंपरिक लड़ियों की जगह बैटरी चलित झालरों ने ले ली है। शहर के बाजारों में इन आधुनिक झालरों की मांग बनी हुई है। बिना बिजली के घंटों तक जगमगाने वाली ये झालरें लोगों की पहली पसंद हैं। बल्ब झालरों की जगह अब एलईडी लाइट वाली झालरों का रुझान बढ़ चुका है।
विज्ञापन

बाजार में 45 से अधिक प्रकार की झालरें उपलब्ध हैं। एलईडी झालरें 10 से 90 मीटर तक की लंबाई में मिलती हैं। ग्राहक 40 मीटर लंबी आठ एमएम की एलईडी बल्ब की झालर खूब पसंद कर रहे हैं। इनकी कीमत 140 रुपये से शुरू होकर 200 रुपये तक है। पारंपरिक पट्टे वाली झालर के स्थान पर मोटी एलईडी की लड़ी भी आई है। इसकी कीमत 400 रुपये से शुरू हो रही है।
विज्ञापन






झालरों के थोक व्यापारी खुशबूद्दीन ने बताया कि बैटरी से जलने वाली झालरें लोगों को बहुत लुभा रही हैं। इन्हें छोटे कमरों, मंदिरों और दरवाजों के आसपास लगाने में सुविधा रहती है। बिजली की तारों के बिना इनका इस्तेमाल आसान है। बिजली से चलने वाली झालरों में भी कई बनावट मौजूद हैं। कुछ झालरों में एक से अधिक रंगों की रोशनी के साथ चमकने की सुविधा भी है।
विज्ञापन
विज्ञापन


रिमोट से चलेगी एलईडी, बदलेगी रंग और डिजाइन
बाजार में कई तरह की एलईडी लाइट उपलब्ध हैं। इनमें रिमोट से संचालित होने वाली रंग-बिरंगी एलईडी लाइट लोगों को आकर्षित कर रही है। इसकी खासियत है कि इसे रिमोट की मदद से आसानी से जलाया और बुझाया जा सकता है। साथ ही, जरूरत के अनुसार लाइट के रंग बदलने और अलग-अलग डिजाइन दिखाने की सुविधा भी मिलती है। इससे एक ही लाइट में कई रंगों का आनंद लिया जा सकता है। बाजार में इसकी कीमत 150 रुपये से शुरू हो रही है।
फोटो- 35- व्यापारी सुधीर मिश्रा। संवाद

इस बार ग्राहकों की मांग पर दिल्ली व आसपास के अन्य शहरों से झालरें लाए हैं। झालरों की कीमत 40 रुपये से लेकर 350 रुपये तक हैं। इनमें कई प्रकार की डिजाइन और आकर्षक बनावट लोगों को खूब पसंद आ रही है। जैल वायर झालर भी खूब बिक रही है।-सुधीर मिश्रा, व्यापारी

फोटो- 36- व्यापारी खुशबुद्दीन। संवाद
दिवाली पर बिक्री के लिए छोटे बल्बों की झालरों से लेकर उच्चतम क्वालिटी की रिमोट से चलने वाली मल्टी कलर झालरें भी मंगवाई गई है। डिजिटल झरना, मल्टी कलर ट्यूब रनिंग झालर जबकि एलईडी लाइट की सबसे ज्यादा डिमांड है।-खुशबुद्दीन, थोक व्यापारी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed