Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   Sleeper bus overturns on Ganga Expressway after a tyre burst; six injured

Hardoi News: टायर फटने से स्लीपर बस बस गंगा एक्सप्रेसवे पर पलटी, छह घायल

Sun, 08 Nov 2026 07:30 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 07:30 PM IST
विज्ञापन
Sleeper bus overturns on Ganga Expressway after a tyre burst; six injured
फोटो-1-घटनास्थल पर खड़ी बस। संवाद
बिलग्राम। गंगा एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से गोरखपुर जा रही स्लीपर बस का टायर फट जाने के कारण अनियंत्रित होकर रविवार सुबह पांच बजे पलट गई। हादसे में महिला और उनके तीन बेटों समेत छह लोग घायल हो गए। बस में कुल 52 लोग सवार थे।
विज्ञापन

दिल्ली के आनंद विहार से गोरखपुर के बीच स्लीपर बसें चलती हैं। इन्हीं में एक बस रविवार सुबह लगभग पांच बजे गंगा एक्सप्रेसवे पर चकपुरवा के निकट टायर फट जाने के कारण पलट गई। घटना में अयोध्या के कालीबाड़ी धारा रोड निवासी विवेक पांडेय (64), हैदरगंज थाना क्षेत्र के रेाहारी निवासी सूरज (27), संत कबीरनगर के खलीलाबाद थाना क्षेत्र के बरी निवासी अनुपमा चतुर्वेदी (28) और उनके तीन बेटे हितार्थ (5), शिवेंद्र (3) और धैर्य (डेढ़ वर्ष) घायल हो गए।
विज्ञापन

घटना की जानकारी पर पहुंची यूपीडा और बिलग्राम कोतवाली की पुलिस टीम ने घायलों को सीएचसी पहुंचाया। कोतवाल विजय कुमार ने बताया कि सूरज की हालत गंभीर होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। घटना के बाद दूसरी बस बुलवाकर यात्रियों को रवाना किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed