हापुड़ में मेला देखने के बाद घर लौटते समय सड़क हादसे में युवक की मौत

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नगर के मोहल्ला भीम नगर भंडापट्टी निवासी सुनील उर्फ गोलू (22) बुधवार को रामलीला मैदान में मेला देखकर लौट रहा था। गढ़ रोड देवनंदिनी अस्पताल के पास एक अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। मेरठ में उपचार के दौरान सुनील की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद बृहस्पतिवार देर शाम शव हापुड़ पहुंचा तो परिजनों ने जान बूझकर टक्कर मारकर युवक की हत्या की आशंका जाहिर करते हुए गढ़ रोड फ्लाईओवर पर जाम लगा दिया। करीब 40 मिनट पुलिस ने समझा बुझाकर जाम खुलवाया। इस दौरान यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

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