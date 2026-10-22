फ्रिज में करंट आने से गई जान: दुकान पर सफाई करते समय हुआ हादसा, छह माह पहले हुई थी शादी, परिवार में मचा कोहराम

हापुड़ के सिंभावली हरोड़ा मोड़ स्थित मिठाई की दुकान पर सफाई करते समय फ्रिज से करंट लगने के कारण एक युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद परिजन उसे उपचार के लिए हापुड़ और मेरठ लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। करीब छह माह पहले ही उसकी शादी हुई थी।

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