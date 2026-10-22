हापुड़ में भीषण सड़क हादसा: बाइक को कई मीटर तक घसीट ले गई कार, एक की मौत; महिला और किशोर गंभीर, वीडियो

परिजनों ने सड़क पर शव रख लगाया जाम

इस हादसे में सिंभावली थाना क्षेत्र के माधापुर निवासी टेकचंद (55) की मौके पर ही मौत हो गई। वे खेती व मजदूरी करते थे। वहीं, बाइक पर सवार उनकी समधन (बेटे की सास) देवेंद्री निवासी भमेठा, गाजियाबाद और देवेंद्री का बेटा यश गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया। घटना की सूचना मिलते ही बाबूगढ़ थाना पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे। परिजनों ने आक्रोशित होकर शव को मौके से उठने नहीं दिया और कुचेसर रोड चौपला-किठौर मार्ग पर शव को रखकर जाम लगा दिया। देर शाम तक परिजनों का हंगामा जारी था। इस दौरान भारी पुलिसबल परिजनों को समझाने का प्रयास कर रहा था।