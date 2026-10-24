{"_id":"6adc67e349e255990d08263a","slug":"video-women-clashed-using-sticks-and-staves-following-dispute-between-children-in-garhmukteshwar-2026-10-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: गढ़मुक्तेश्वर में बच्चों के विवाद पर महिलाओं में लाठी-डंडे चले","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नगर के मोहल्ला दरगाह शरीफ में बच्चों की कहासुनी को लेकर दो पक्षों की महिलाओं के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों की महिलाएं आमने-सामने आ गईं। इस दौरान जमकर लाठी-डंडे चले। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया।

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