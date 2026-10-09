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हापुड़ में पड़े ओले: जिले में अचानक बदला मौसम, कई इलाकों में हुई तेज बारिश, देखें वीडियो

अनुज कुमार

Updated Fri, 09 Oct 2026 03:50 PM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 03:50 PM IST







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जिले में शुक्रवार दोपहर अचानक मौसम ने करवट बदली और आसमान पर काले बादल छा गए। इस दौरान हापुड़ समेत विभिन्न इलाकों में बारिश में ओलावृष्टि हुई। सिंभावली व बाबूगढ़ के गांव मुदाफरा, हरनाथपुर कोटा, सरावनी, गोहरा आलमगीरपुर, धनवाली उर्फ अटा , मुक्तेश्वर, मत नोरा, छतनोरा, औरंगाबाद, बहरामपुर बाढ़ली में ओले पड़ने को सूचना है। बारिश में ओलावृष्टि से धान की निकासी प्रभावित हुई है। ... और पढ़ें

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