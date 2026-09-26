{"_id":"6ab7ab5bc8bda5b5a4071a38","slug":"video-e-rickshaw-driver-assaulted-in-hapur-2026-09-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"हापुड़ में ई-रिक्शा चालक से मारपीट, हिरासत में आरोपी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हापुड़ जिले में नगर कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली रोड स्थित अटल पार्क के पास शुक्रवार की देर रात तय स्थान पर न उतारने पर ई-रिक्शा में सवार दो युवकों ने चालक को लात घूसों से जमकर पीटा। इस दौरान मारपीट का वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। झगड़े की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस दोनों युवकों को हिरासत में लेकर उन्हें कोतवाली ले गई। पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई की है।

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