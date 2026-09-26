हापुड़ में हड़कंप: मार्केट की छत पर मिला शव, शरीर पर चोट के निशान नहीं; जांच में जुटी पिलखुवा पुलिस

कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गांधी बाजार में शनिवार सुबह बिजली घर के पास मार्केट की छत पर 70 वर्षीय व्यक्ति का शव पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की जांच की। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया।

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मोहल्ला गढ़ी निवासी महमूद अली घर से बाहर घूमते रहते थे। शनिवार सुबह लोगों ने मार्केट की छत पर उनका शव पड़ा देखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो परिजन भी वहां आ गए। पुलिस ने शव का बाहरी निरीक्षण किया, लेकिन शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले।परिजनों के अनुसार महमूद की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और वह अक्सर घर से बाहर घूमते रहते थे। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में आवश्यक कार्रवाई शुरू की। सीओ मुनीश चंद्र ने बताया कि शव पर चोट के निशान नहीं मिले हैं। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार किया है। मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।