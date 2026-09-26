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हापुड़ में ई-रिक्शा चालक की पिटाई: तय जगह पर न उतारने से भड़के युवक, लात-घूंसों से पीटा; सामने आया वीडियो

Sat, 26 Sep 2026 04:53 PM IST
Rahul Kumar Tiwari अमर उजाला नेटवर्क, हापुड़
अमर उजाला नेटवर्क, हापुड़ Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Sat, 26 Sep 2026 04:53 PM IST
सार

हापुड़ में तय स्थान पर न उतारने को लेकर ई-रिक्शा चालक और दो युवकों में विवाद हो गया। दोनों युवकों ने चालक को लात-घूंसों से पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

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E-rickshaw driver brutally beaten with kicks and punches in Hapur for not dropping passenger at spot
हापुड़ में ई-रिक्शा चालक की पिटाई - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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हापुड़ जिले में नगर कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली रोड स्थित अटल पार्क के पास शुक्रवार की देर रात तय स्थान पर न उतारने पर ई-रिक्शा में सवार दो युवकों ने चालक को लात घूसों से जमकर पीटा। इस दौरान मारपीट का वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। झगड़े की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस दोनों युवकों को हिरासत में लेकर उन्हें कोतवाली ले गई। पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई की है।

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पुलिस के अनुसार, दो युवक शुक्रवार की देर रात ई-रिक्शा में सवार होकर अतरपुरा चौराहे की तरफ जा रहे थे। दिल्ली रोड स्थित अटल पार्क के पास पहुंचने पर उनकी ई-रिक्शा चालक से तय स्थान पर न उतारने के ऊपर कहासनुी हो गई। बताया जा रहा है कि ई-रिक्शा चालक व इसमें सवार दोनों युवकों ने शराब भी पी रखी थी। कहासुनी के बाद दोनों युवकों ने चालक को लात घूसों से जमकर पीट दिया।
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इस दौरान यहां मौजूद किसी व्यक्ति ने मारपीट की वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया। मारपीट की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मारपीट करने वाले दोनों युवकों पकडकऱ कोतवाली ले गई। इसके बाद ई-रिक्शा चालक भी पीछे से कोतवाली पहुंच गया।
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सीओ दीपक चतुर्वेदी ने बताया कि ई-रिक्शा चालक के साथ मारपीट करने वालों की पहचान सोविंद्र व प्रेम निवासी मोहल्ला आर्यनगर हापुड़ के रूप में हुई है। पुलिस ने शनिवार को दोनों के खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई कर एसडीएम न्यायालय में पेश किया था।

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