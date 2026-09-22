हापुड़ में अग्रवाल महासभा चुनाव: अतुल चौकड़ायत बने प्रधान, मंत्री और कोषाध्यक्ष सहित छह पदों पर एक तरफा जीत

अग्रवाल महासभा के चुनाव में करीब 20 घंटे बाद जाकर मतगणना पूरी हो सकी। मंगलवार की सुबह छह बजे परिणाम आया, इसमें महाराजा अग्रसेन सेवा ग्रुप ने प्रधान सहित छह पदों पर जीत दर्ज की। वहीं, अग्रबंधु सेवा ग्रुप ने चार पद जीते।



प्रधान, मंत्री और कोषाध्यक्ष जैसे बड़े पदों पर एकतरफा चुनाव हुआ और अग्रबंधु सेवा ग्रुप के प्रत्याशियों की बड़े मतों के अंतर से हार हुई। चुनाव के बाद समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की और नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। सभी ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी।



रविवार को हुए मतदान में 5837 में से 4523 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। इसके बाद सोमवार की सुबह दस बजे से दीवान इंटर कॉलेज में मतों की गिनती शुरू हुई, जो मंगलवार की सुबह छह बजे जक चली।



चुनाव अधिकारी व जिला समाज कल्याण अधिकारी दिग्विजय सिंह ने बताया कि प्रधान पद पर अतुल चौकड़ायत ने ललित अग्रवाल को 734, वरिष्ठ उपप्रधान पर राजेंद्र गुप्ता ने भारत भूषण गोयल को 1358, कनिष्ठ उप प्रधान पर नवीन गर्ग ने सुशांत बंसल को 998 ,मंत्री पर विमेश गोयल ने सुधीर गुप्ता को 296 मतों से हराया।



इसके अलावा वरिष्ठ उपमंत्री पर हिमांशु गोयल ने पंकज अग्रवाल को 116, कनिष्ठ उपमंत्री पर अमित गोयल सिम्पल ने हर्षित गुप्ता को 166, कोषाध्यक्ष पर शरद अग्रवाल ने सतीष कुमार अग्रवाल को 1571, उप कोषाध्यक्ष पर अनुज गर्ग ने संदीप कृपाल को 1243, लेखा निरीक्षक पर आशीष विजय गुप्ता ने पुलकित सिंघल को 29 और उप लेखा निरीक्षक पर अरुण कुमार जिंदल ने नितिन गर्ग को 107 मतों से हराया। कई पदों पर मत पत्र निरस्त भी हुए। चुनाव में कनिष्ठ उप प्रधान, वरिष्ठ उपमंत्री, कनिष्ठ उपमंत्री और उप लेखा निरीक्षक पर अग्रबंधु सेवा ग्रुप के उम्मीदवार जीते।