{"_id":"6a8eded8b63ac574d205d982","slug":"video-villagers-meet-adc-to-demand-closure-of-liquor-shop-in-jhanikkar-2026-08-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"हमीरपुर: झनिक्कर में शराब का ठेका बंद करने की मांग, एडीसी से मिले ग्रामीण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ग्राम पंचायत बारीं के गांव झनिक्कर में शराब के ठेके को लेकर ग्रामीणों में रोष है। ठेके को बंद करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने बुधवार को एडीसी अभिषेक गर्ग से मुलाकात की। ग्रामीणों में राकेश, संजय आदि ने बताया कि ठेके के कारण गांव के बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ने की आशंका बनी हुई है। इसके अलावा ठेके के समीप आए दिन लड़ाई-झगड़े की घटनाएं होने से स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने जिला प्रशासन से शराब के ठेके को तुरंत बंद करवाने की मांग उठाई है। गांव के शांतिपूर्ण माहौल और बच्चों के हित को देखते हुए ठेके को यहां से हटाना जरूरी है। उन्होंने प्रशासन से मामले का गंभीरता से संज्ञान लेकर जल्द उचित कार्रवाई करने की गुहार लगाई है।

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