Hamirpur News: तीजा मेले में जलपरी होगी आकर्षण का केंद्र

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तीजा महोत्सव 14 सितंबर को नयनाभिराम शोभायात्रा के साथ शुरू होकर 16 सितंबर को संपन्न होगा। पशु बाजार मेला कमेटी के जयकरण सिंह ने बताया कि जलपरी तीनों दिन अपनी कला का प्रदर्शन करेगी। 14 से 16 सितंबर तक प्रत्येक रात झांसी के कलाकार धार्मिक नाटकों का मंचन करेंगे। 15 सितंबर को दंगल और 16 सितंबर को आल्हा गायन होगा।छोटी बाजार में श्रीकृष्ण लीला कमेटी की ओर से 14 व 15 सितंबर की रात रासलीला कराई जाएगी। रामलीला मैदान में भी 14 व 15 सितंबर को वृंदावन के कलाकार रासलीला प्रस्तुत करेंगे। 15 सितंबर को दिन में आल्हा गायन होगा। त्रिवेणी मैदान में 72 घंटे का कबीरी भजन होगा। नगर पंचायत सफाई, पानी व बिजली की व्यवस्थाएं दुरुस्त करा रही है। शोभायात्रा मार्ग भी दुरुस्त कराया जा रहा है। हालांकि एनएच-34 की बदहाल सड़क की मरम्मत शुरू न होने से लोगों में रोष है।