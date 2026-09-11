Hamirpur News: रेहड़ी-पटरी दुकानदारों पर कार्रवाई के विरोध में उतरी सपा

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सपाइयों आरोप लगाया गया कि अतिक्रमण के नाम पर गरीब दुकानदारों को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। पुनर्वास की व्यवस्था किए बिना दुकानों को उजाड़ना उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा करना है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के तहत वर्षों से कारोबार कर रहे दुकानदारों को उसी स्थान अथवा निकटतम वेंडिंग जोन में उचित दर पर पुनर्वासित किया जाए। सपा नेताओं ने बिना वन विभाग की अनुमति पुराने छायादार पेड़ों के कटान और लकड़ी गायब किए जाने के आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की। टिन के डिब्बों की आवंटन/नीलामी प्रक्रिया तत्काल निरस्त करने की मांग की है। चेतावनी दी कि गरीबों की रोजी-रोटी छीनकर विकास का मॉडल स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहां पर मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष लाला प्रधान, राजेश श्रीवास, रामकिशोर श्रीवास, सुधीर निषाद, ब्रजेश प्रजापति, शुभान कुरैशी, रवि यादव एडवोकेट, कन्हैया कश्यप आदि मौजूद रहे।दो से पांच लाख की बोली, गरीब कैसे लगाएगासपा नेता युगांक मिश्रा ने आरोप लगाया कि पीडब्ल्यूडी और स्टेडियम की भूमि पर नगर पालिका की ओर से टिन के डिब्बों की नीलामी कराई जा रही है जबकि यह भूमि नगर पालिका की नहीं है। उन्होंने कहा कि दो से पांच लाख रुपये तक की बोली लगाकर गरीब रेहड़ी-पटरी दुकानदार दुकान नहीं ले सकते। ऐसी व्यवस्था का फायदा गरीबों के बजाय पूंजीपतियों और रसूखदारों को मिलेगा।