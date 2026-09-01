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हमीरपुर में साइबर ठगी करने वाले दो शातिर गिरफ्तार, 17 राज्यों में फैला रखा था जाल

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 01 Sep 2026 03:12 PM IST Updated Tue, 01 Sep 2026 03:12 PM IST







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हमीरपुर में साइबर क्राइम पुलिस ने कूटरचित ई-केवाईसी के जरिए सिम कार्ड एक्टिवेट कराकर साइबर ठगी को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 48 ब्लैंक सिम, दो एंड्रॉयड मोबाइल और दो आधार बरामद किए हैं। ... और पढ़ें

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