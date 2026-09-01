हमीरपुर: कूटरचित ई-केवाईसी से 105 सिम एक्टिवेट, 17 राज्यों में 170 एनसीआरपी शिकायतें मिलीं, दो शातिर गिरफ्तार
Hamirpur News: हमीरपुर में साइबर क्राइम पुलिस ने कूटरचित ई-केवाईसी के जरिए सिम कार्ड एक्टिवेट कराकर साइबर ठगी को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 48 ब्लैंक सिम, दो एंड्रॉयड मोबाइल और दो आधार बरामद किए हैं।
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हमीरपुर जिले में कूटरचित ई-केवाईसी के जरिये सिम कार्ड एक्टिवेट कराकर साइबर ठगी में इस्तेमाल कराने वाले गिरोह का साइबर क्राइम पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 48 ब्लैंक सिम कार्ड, दो एंड्रॉयड मोबाइल फोन और दो आधार कार्ड बरामद किए हैं। जांच में कूटरचित ई-केवाईसी से एक्टिवेट कराए गए 105 सिम कार्ड सामने आए हैं। इन सिम कार्डों के संबंध में 17 राज्यों में एनसीआरपी पोर्टल पर 170 शिकायतें दर्ज मिली हैं।
पुलिस अधीक्षक मृगांक शेखर पाठक के निर्देशन में साइबर अपराध के मामलों की जांच के लिए टीम गठित की गई थी। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में सुमेरपुर थाना क्षेत्र के भोरा डांडा गांव निवासी दीपक कुमार (22) और जालौन के कालपी थाना क्षेत्र के देवपुरा गांव निवासी विक्रांत सिंह (26) शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी पीओएस एजेंट के तौर पर काम करते थे। विक्रांत सिंह माइक्रो फाइनेंस कंपनी में फील्ड ऑफिसर था। दोनों लोगों को लोन दिलाने के लिए उनकी केवाईसी कराते थे।
19 राज्यों में साइबर फ्रॉड की 114 घटनाएं दर्ज मिलीं
इसी दौरान मिली जानकारी और दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सिम कार्ड निकाले जाते थे। कूटरचित ई-केवाईसी के जरिये इन सिम को एक्टिवेट किया जाता था। इनका इस्तेमाल साइबर अपराधों में किया जा रहा था। पुलिस ने एनसीआरपी और समन्वय पोर्टल पर जांच की तो सिम कार्ड से जुड़े साइबर अपराधों की जानकारी सामने आई। जांच में दीपक कुमार के जरिए 69 सिम कार्ड निकाले जाने की बात सामने आई। इन सिम कार्डों से 19 राज्यों में साइबर फ्रॉड की 114 घटनाएं दर्ज मिलीं।
ये सामान हुआ है बरामद
वहीं, विक्रांत सिंह के जरिए 36 सिम कार्ड निकाले गए थे। इनसे 16 राज्यों में साइबर फ्रॉड की 56 घटनाएं सामने आईं। पुलिस के अनुसार इन घटनाओं में लाखों रुपये की साइबर ठगी की गई। पुलिस ने दीपक के कब्जे से 29 ब्लैंक सिम कार्ड, एक एंड्रॉयड मोबाइल और दो आधार कार्ड बरामद किए हैं। वहीं विक्रांत के पास से 19 ब्लैंक सिम कार्ड और एक एंड्रॉयड मोबाइल बरामद हुआ है। पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अधीक्षक मृगांक शेखर पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया। दोनों आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई पूरी करते हुए न्यायालय भेजा जा रहा है।