हमीरपुर: कूटरचित ई-केवाईसी से 105 सिम एक्टिवेट, 17 राज्यों में 170 एनसीआरपी शिकायतें मिलीं, दो शातिर गिरफ्तार

हमीरपुर जिले में कूटरचित ई-केवाईसी के जरिये सिम कार्ड एक्टिवेट कराकर साइबर ठगी में इस्तेमाल कराने वाले गिरोह का साइबर क्राइम पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 48 ब्लैंक सिम कार्ड, दो एंड्रॉयड मोबाइल फोन और दो आधार कार्ड बरामद किए हैं। जांच में कूटरचित ई-केवाईसी से एक्टिवेट कराए गए 105 सिम कार्ड सामने आए हैं। इन सिम कार्डों के संबंध में 17 राज्यों में एनसीआरपी पोर्टल पर 170 शिकायतें दर्ज मिली हैं।

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पुलिस अधीक्षक मृगांक शेखर पाठक के निर्देशन में साइबर अपराध के मामलों की जांच के लिए टीम गठित की गई थी। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में सुमेरपुर थाना क्षेत्र के भोरा डांडा गांव निवासी दीपक कुमार (22) और जालौन के कालपी थाना क्षेत्र के देवपुरा गांव निवासी विक्रांत सिंह (26) शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी पीओएस एजेंट के तौर पर काम करते थे। विक्रांत सिंह माइक्रो फाइनेंस कंपनी में फील्ड ऑफिसर था। दोनों लोगों को लोन दिलाने के लिए उनकी केवाईसी कराते थे।