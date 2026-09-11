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VIDEO: विनोद साहनी हत्याकांड को लेकर मंत्री नाराज, डीएम-एसपी के साथ बंद कमरे में कर रहे चर्चा

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Fri, 11 Sep 2026 11:35 AM IST Updated Fri, 11 Sep 2026 11:35 AM IST







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विनोद साहनी हत्याकांड को लेकर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद अफसरों पर भड़क उठे। मंत्री ने पूछा कि इतनी फोर्स क्यों लगवा दिए। साथ ही कई अन्य मामले में नाराजगी जताई। यहां पर निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इसके बाद बंद कमरे में डीएम व एसपी के साथ मंत्री बैठक कर रहे हैं। ... और पढ़ें