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श्री सत्य नारायण भगवान मंदिर और अमर उजाला फाउंडेशन के तत्वावधान में रविवार को जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में रक्तदान करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा। कार्यक्रम आयोजक गौरव पांडेय और आशुतोष शुक्ला ने बताया कि शिविर की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि रक्तदान से जरूरतमंद मरीजों की जान बचाई जा सकती है। इसलिए लोगों को आगे आकर रक्तदान करना चाहिए।

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